“Ha sido muy duro tener que internarlos”: Julio César Chávez lloró al ser preguntado por las adicciones de sus hijos

Julio César Chávez tuvo una vida espléndida dentro del ring. Sin embargo, fuera del cuadrilátero el mexicano estuvo envuelto en medio de una vida bastante difícil con problemas de adicción. El “sr. Nocaut” reveló que su problema con las drogas casi le lo lleva al suicidio e incluso asesinar a familiares. En los últimos días Jorge “El Travieso” Arce se burló de los problemas de adicción de Chávez y su hijo. Pero el “Gran Campeón Mexicano” reveló lo mucho que le ha afectado su relación con sus hijos.

“Es que ha sido difícil, ha sido muy duro a veces tener que internar a mis hijos. Es complicado, es difícil. No puedo ayudar a mis hijos y digo ‘Dios mío, ¿qué hago? He ayudado a muchísima gente, ¡cómo no puedo ayudar a mis hijos!”, sentenció el ex boxeador en unas declaraciones expuestas en el programa “La entrevista con Yordi Rosado“.

En este sentido, el azteca ha revelado que sus hijos les guardan cierto recelo por eso, aunque su única hija lo defendió en su percance con Arce. Sin embargo, Chávez afirma que siempre le han atribuido la culpa de sus problemas.

“A veces mis hijos me han reprochado mucho. Que de una u otra manera yo ofendí mucho a su madre. Si, pero yo ya cumplí. Yo ya tengo 12 años limpio. No pueden echarme la culpa todo el tiempo y toda la vida de que ellos están así por mí (…) en su momento les ofrecí unas disculpas a mis hijos y a su madre. Ellos saben perfectamente bien que lo único que yo he hecho es estar con ellos en las buenas y en las malas”, explicó.

Finalmente, el famoso pugilista reconoció que cometió errores fuera del cuadrilátero que terminaron afectado su vida personal y la estabilidad familiar. “A veces me he equivocado, me equivoqué como padre, pero todos nos equivocamos. No pueden estarme chingando toda la vida. Ese ha sido mi karma (…) siempre les estoy dando una nueva oportunidad y así me agradecen. Está cabrón, la neta. Es bien difícil y complicado. Yo no he hecho más que ayudarlos”, concluyó.

