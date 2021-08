José Joel arremete contra Manuel José por decir que es hijo del Príncipe de la Canción, José José

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El hijo mayor del Príncipe de la Canción, José Joel, sigue bajo el ojo del huracán por sus polémicas declaraciones, aunque en esta ocasión no fueron en contra de Sarita Sosa sino Manuel José, el cantante Brayan Farnier que lleva años asegurando que su padre era José José.

En entrevista con el programa Sale el Sol, el hijo de Anel Noreña no se guardó nada y arremetió en contra de quien presume ser su medio hermano luego de que diera a conocer su intención de realizarse una prueba de ADN para comprobarlo.

“Al día de hoy no se me ha atravesado, es muy bueno para decir ‘pues sí’, y yo abiertamente lo dije y repito ‘aquí estoy’, ¿De cómo la quieres?, ¿de sangre, te abrimos la boca, te metemos el hisopo?, ¿qué hacemos Brayan?, ¿Qué hacemos para ya dejes esta situación que lo único que ha hecho al día de hoy es tumbarte y tirarte porque nadie te cree, sale a decir una sarta de tonteras, que deberás caes mal, pero no mal, remal, o sea ya es además de mentiroso, misógino, poco hombre, poca cosa”, manifestó visiblemente molesto.

Además, aseguró que en vida, su padre nunca quiso “colaborar” con Manuel José. Al respecto dijo: “insistieron tanto, que hubo intercambio de anticipos con Monique (hijastra de José José) para que mi papá trabajara con Brayan; mi papá no quería trabajar con este niño. Ahí también Monique no pudo regresar el anticipo o se lo quedó, y el que está pagando los trastes soy yo”.

Por otro lado, el también cantante habló sobre el hate al que se ha enfrentado tras hacer declaraciones sobre Manuel Jósé, asegurando que: “no son fans, son sicarios contratados virtualmente para que estén fastidiando a uno; si tú hablaste mal de él, te matan, te avientan”.

Para finalizar, José Joel envió un contundente mensaje a Farnier que dejó a más de uno con la boca abierta:

“No vales nada, no tienes un valor propio, Brayan, porque no sabes ni quién eres ni qué quieres. Y se lo digo en la cara: no me lo han puesto de frente, tráiganmelo y van a ver que plática tan interesante vamos a tener”, dijo.

