Más de la mitad de los estudiantes de Florida deben usar mascarillas, desafían a DeSantis

Más de la mitad de los estudiantes de Florida ahora deben usar mascarillas faciales mientras están en el aula, después de la adición de los mandatos de uso de mascarillas que han anunciado los distritos escolares de Orange e Indian River, según click.orlando.com.

Varias semanas antes de que se reanudaran las clases, el gobernador Ron DeSantis firmó una orden ejecutiva que prohíbe los mandatos de mascarillas en el estado y refuerza el derecho de los padres a elegir si su hijo usa un cubrebocas en la escuela.

Los funcionarios estatales han amenazado con retener fondos equivalentes a los salarios de la junta escolar si un distrito escolar no cumple la orden del gobernador DeSantis. Esos fondos representan menos del 1% del presupuesto de cada distrito.

Desde la orden ejecutiva, muchos distritos escolares han promulgado requisitos de mascarillas, pero con la opción de optar por no participar con una nota de los padres o tutores. Según la oficina del gobernador, estos mandatos flexibles no violan la orden de DeSantis. Mientras que los distritos que tienen mandatos de mascarillas pero requieren una nota de un médico para optar por no participar, están violando la orden estatal.

Hasta el miércoles, 10 condados de Florida han aprobado mandatos de uso de mascarillas que requieren una nota de un médico. Esos distritos escolares incluyen algunos de los más grandes del estado, como Miami-Dade, Broward, Hillsborough, Leon, Alachua y Orange. Aunque Florida tiene 67 condados, esos 10 distritos escolares contienen más del 52% de los 2.8 millones de estudiantes de escuelas públicas del estado.

Sin embargo, hay una demanda en curso en la que un juez puede decidir si la política de mandato de máscara escolar de Florida puede mantenerse o si los distritos escolares dejan la decisión a los padres o si los distritos escolares pueden implementar sus propios mandatos anulando la orden del gobernador.

El gobernador dijo durante una conferencia de prensa el miércoles en The Villages que cree que los padres están en la mejor posición para tomar decisiones de salud para sus estudiantes, y no el distrito escolar. También dijo que los distritos continuarán enfrentando consecuencias por violar la ley estatal.

“Eso es lo que dice la ley estatal y creo que ese es el camino a seguir, pero nadie está por encima de la ley. Y no puedes ir por encima de la ley y quitarle los derechos a las personas. Y eso es lo que están haciendo, están quitando los derechos de los padres y habrá consecuencias “, dijo DeSantis.

La variante Delta de coronavirus, altamente contagiosa, provocó una aceleración de los casos en Florida y un récord de hospitalizaciones cuando las escuelas se preparaban para reabrir las aulas este mes.

A mediados de agosto, se agregaban más de 21,000 casos nuevos por día, en comparación con los 8,500 del mes anterior. El estado dijo que 16,820 personas fueron hospitalizadas el martes, frente a un récord de más de 17,000 la semana pasada.

Aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses dicen que se debería exigir a los estudiantes y maestros que usen mascarillas faciales mientras están en la escuela, según una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.