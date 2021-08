Médico de Arkansas receta ivermectin, una medicina para animales, a los presos con Covid-19

Un centro de detención en el condado de Washington, en Arkansas, ha estado usando el fármaco antiparasitario ivermectin para tratar a los reclusos que tienen COVID-19, según los funcionarios locales, a pesar de que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha advertido específicamente contra ello, según THV11.

La FDA dice que el medicamento, que se usa con frecuencia como desparasitante en animales, no es un tratamiento aprobado o recomendado para COVID-19 y “puede causar daños graves”.

Eva Madison, una funcionaria electa del condado, planteó el tema durante una reunión del comité de finanzas y presupuesto el martes por la noche. Los funcionarios de la cárcel estaban presentando su presupuesto para 2022, que incluía al médico de la cárcel, el Dr. Rob Karas, solicitando un aumento del 10% en el contrato de servicios médicos.

Madison informó a los miembros del comité y a los funcionarios de la cárcel que un empleado del condado, que optó por permanecer en el anonimato para el público, le dijo que lo habían enviado a la clínica de la cárcel para hacerse la prueba de COVID-19. Aunque la persona dio negativo, se le dio una receta de $76 dólares para la ivermectina.

El empleado estaba preocupado por la receta y le preguntó a su médico de atención primaria al respecto, y el médico le dijo que “tirara eso a la basura”, dijo Madison.

Si bien este individuo “tuvo la suerte de tener un médico al que podía acudir y pedir una segunda opinión”, dijo Madison en la reunión, “nuestros reclusos no tienen esa opción”.

La cárcel, junto al médico local implicado, están siendo investigados por el uso de ivermectina, un medicamento antiparasitario para el ganado, para tratar los síntomas del COVID-19 en los presos.

El Departamento de Salud de Arkansas emitió una advertencia después de que una gran cantidad de personas comenzaran a tomar el medicamento destinado a animales grandes.

La FDA ha advertido contra el uso de ivermectina para tratar o prevenir el COVID-19 en humanos, pero la información errónea y las afirmaciones sin fundamento que promocionan el medicamento se han extendido ampliamente en las redes sociales. La agencia dijo que ha recibido “múltiples informes” de personas cuyo uso de ivermectin les obligó a buscar apoyo médico u hospitalización.

“Las tabletas de ivermectin están aprobadas en dosis muy específicas para algunos gusanos parásitos, y existen formulaciones tópicas (en la piel) para los piojos y afecciones de la piel como la rosácea”, dice la FDA. “La ivermectina no es un antiviral (un fármaco para tratar virus)”.

Grandes dosis de ivermectin son “peligrosas y pueden causar daños graves”, agregó la agencia.

Un aviso de la FDA en Twitter advierte: “No eres un caballo. No eres una vaca. En serio, todos ustedes. Paren.”

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4

— U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021