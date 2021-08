COVID: FDA advierte seriamente dejar de tomar ivermectina, antiparasitario para ganado

La Administración de Alimentos y medicamentos de los Estados Unidos, (FDA) hizo esta semana una advertencia importante sobre un fármaco llamado “ivermectina” que algunas personas han estado usando para tratar el Covid-19 y pidió a los humanos no medicarse como animales.

Se trata de un fármaco antiparasitario que se emplea en el ganado y que su uso en humanos puede ser bastante tóxico. Por ello la advertencia de la FDA es bastante directa: “No eres un caballo, ni eres una vaca, es en serio y deben parar”, dice la advertencia en el que se indica que humanos y animales no se tratan con los mismos medicamentos.

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4

— U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021