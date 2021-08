Tesla FSD: Elon Musk dice que el software de conducción autónoma aún necesita mejoras

Elon Musk, fundador de Tesla, ha declarado que el Full Self-Driving, el nuevo sistema de conducción autónoma de la marca, necesita mejoras. El empresario hizo esta declaración a través de un tweet en el que menciona estar consciente de que esta última actualización del software “no es excelente”, por eso todo el equipo de Tesla encargado de este sistema está trabajando en él lo más rápido posible para resolver los detalles que mantienen a los propietarios descontentos.

FSD Beta 9.2 is actually not great imo, but Autopilot/AI team is rallying to improve as fast as possible.

We’re trying to have a single stack for both highway & city streets, but it requires massive NN retraining.

— Elon Musk (@elonmusk) August 23, 2021