El precio del Bitcoin vuelve a bajar: ¿viene una nueva caída o se espera un repunte de la moneda?

En los últimos días el valor de la criptomoneda volvió a bajar luego de haber llegado nuevamente al techo de los $50,000 dólares por unidad, que parecía estar impulsado en una nueva confianza por parte de los inversionistas del dinero digital.

Este lunes el bitcoin llegó a cotizar en $50,280 por unidad, precio que desde el mes de mayo no lograba. Y hoy nuevamente comienza a cotizar a la baja, en las últimas 24 horas este activo digital ha retrocedido hasta en un 4%. Al momento de escribir esta nota el precio estaba sobre los $47,176 dólares por moneda de bitcoin.

"The price of #BTC has been on a rapid rebound since late July in what has been a rollercoaster ride for the crypto asset in 2021," Simon Peters said. https://t.co/BgW0JtM454

— Bitcoin News (@BTCTN) August 23, 2021