Bitcoin y Ethereum ganan valor mientras en el Senado se discute enmienda al proyecto de ley de infraestructura referente a las criptomonedas

Algunas criptomonedas han ganado valor en las últimas horas, mientras en el Senado estadounidense se está discutiendo una enmienda al proyecto de ley de infraestructura para que se re-escriba una parte en la que se refiere a los requisitos de información para las transacciones con criptomonedas.

Desde hoy a primeras horas, el Ethereum comenzó a ganar terreno en su valor y al momento de escribir esta nota muestra un avance de hasta el 4%. Mientras el bitcoin aunque ha ganado en valor muy poco, por lo menos se mantiene en positivo y sobre los $39,000 dólares por token.

Tres senadores estadounidenses redactaron una enmienda que propone la exclusión de ciertas empresas de criptomonedas de los requisitos de declaración de información para los brokers.

Los senadores Ron Wyden, de Oregón; Cynthia Lummis, de Wyoming; y Pat Toomey de Pennsylvania, pidieron algunas excepciones de lo que refiere el plan bipartidista sobre infraestructura, que protege a los mineros y a las empresas de blockchain.

Estos legisladores se refieren exactamente a la definición que hay de “broker”, y solicitan no incluir a “los desarrolladores de activos digitales o los protocolos correspondientes y el manejo de software o hardware de minería.

Así lo explicó el senador Pat Toomey “Al aclarar la definición de un bróker, nuestra enmienda garantizará que los intermediarios no financieros, como los mineros, los validadores de red y otros proveedores de servicios, no estén sujetos a los requisitos de declaración especificados en el paquete de infraestructura bipartidista”.

While Congress works to better understand and legislate on issues surrounding the development and transaction of cryptocurrencies, it should be wary of imposing burdensome regulations that may stifle innovation.

Hoy jueves se votarán varias de las enmiendas al proyecto de ley de infraestructura. Con respecto a las criptomonedas, este proyecto pretende imponer normativas más estrictas para las empresas que operan con criptomonedas, pretende ampliar los requisitos para los brokers a la hora de declarar, y obligar a que las transacciones con dinero virtual por un monto superior a los $10,000 dólares se declaren al Servicio de Impuestos Internos (IRS por sus siglas en inglés.

Lo que los legisladores Wyden, Lummis y Toomey intentan es la anulación de algunos requisitos para esas empresas que no se consideren “brokers”.

Por su parte, el senador Rob Portman, defiende la disposición que plantea el proyecto de ley sobre las criptomonedas y asegura que se trata de “sentido común” lo que se necesita para dar claridad a la industria de las criptomonedas con unos informes de “brikers” que sean estándar.

Digital assets like bitcoin and other cryptocurrencies are a rapidly growing part of our economy.

The underlying distributed ledger and blockchain technology has many applications, and Congress should prioritize policies that fuel innovation & growth in the crypto space.

— Rob Portman (@senrobportman) August 3, 2021