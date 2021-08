Lele Pons revela cómo es que se ganó el corazón de su novio Guaynaa

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Lele Pons y el reguetonero Guaynaa se han logrado consolidar en poco tiempo como una de las parejas jóvenes de enamorados que se han ganado el cariño del público, pues no dejan de compartir sus locuras y muestras de amor por sus redes, aunque esto no siempre fue así.

Recientemente la influencer con más de 45 millones de seguidores en Instagram, estuvo de invitada al podcast de Chente Ydrach donde ha revelado cómo es que se dio esta historia de amor.

De acuerdo con Pons ha sido el puertorriqueño quien la ha buscado primero tratando de conquistarla, pero en ese momento ella no buscaba nada serio, ni con el ni con nadie, incluso confesó desairar y tratarlo bastante mal pues no era su tipo de hombre.

“El se empezo a enamorar yo estaba en una fase donde no quería a nadie, entonces estaba como ‘ay no, no, no eres mi tipo’ ¿sabes? Entonces llegó el punto que él me dijo: ‘Yo te amo’, y yo dije: ‘Oh, thank you“, explicó la intérprete de “Abajo y Arriba“.

La venezolana se mostró valiente al admitir que se portó muy mal con los avances del cantante, incluso en ocasiones le daba falsas esperanzas, lo que al final terminó por alejarlo de su lado.

“Se desapareció de mi vida y yo dije: ‘Okay, otro tipo que no me interesa más‘”, continuó explicando Pons.

Luego de esto admite que comenzó a extrañarlo, aunque intentó convencerse a si misma que no le gustaba o que no era su tipo, llego a llorar por él en las noches.

No fue hasta que se volvieron a encontrar en persona que admitió que le interesaba ser más que amigos, incluso se le escucha mencionar que llegó a obsesionarse por lo que lo busco e ideó un plan para conquistarlo nuevamente. Su gran amigo el cantante colombiano Sebastián Yatra ha sido cómplice del plan, pues él organizaba fiestas para que ambos se encontraran y así fue como se fue dando la relación de amor.

Hace apenas unos días que la feliz pareja ha celebrado sus primeros 8 meses juntos oficialmente, tiempo que han tenido para conocerse y han vivido espectaculares experiencias juntos incluso ya han salido de vacaciones a Europa donde la han pasado fenomenal.

La pareja tambien ha colaborado musicalmente juntos, pues hace unos meses grabaron el tema “Se te nota” que se convirtió en todo un bombazo dentro de las listas de popularidad.