Policía mató a sospechoso de tiroteo que dejó dos heridos en playa del condado de Los Ángeles

La policía mató al sospechoso de un tiroteo que dejó dos personas heridas la noche de este miércoles en una playa del condado de Los Ángeles.

Los agentes de seguridad atendieron a las numerosas llamadas que reportaban los disparos en Redondo Beach. Al llegar al lugar, en el muelle Horseshoe, encontraron a dos víctimas, un adulto y un joven, quienes presentaban heridas de bala en la región inferior del torso.

Ambas personas fueron trasladadas para su atención médica en un hospital cercano y fueron reportados la mañana de este jueves en condición estable.

El sospechoso había escapado de la policía y posteriormente fue localizado portando una pistola y un cuchillo en un terraplén de rocas, muy cerca del océano.

Cuando se acercaron para intentar detenerlo, los elementos de seguridad abrieron fuego y el sospechoso fue impactado en la parte superior del torso. Momentos después fue declarado muerto en el lugar.

Mientras se realizaba la búsqueda del sospechoso, las autoridades solicitaron a clientes y empleados de restaurantes y negocios que buscaran refugio y se pidió evitar el área en tanto se hacían las investigaciones.

UPDATE: Investigators say the Redondo Beach pier will be closed most of the day, after a shooting last night. Police killed the gunman, after he shot and wounded an innocent man and teenager. @CBSLA pic.twitter.com/uJT07Uy7A2

— Tina Patel (@tina_patel) August 26, 2021