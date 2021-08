Testigo: El tirador que disparó y mató al azar a un turista en Miami Beach, bailó sobre el cuerpo

Un hombre de Georgia disparó y mató “al azar” a un turista en un restaurante de Miami Beach y bailó sobre su cuerpo mientras el hombre trataba de proteger a su bebé de un año de los disparos, según los reportes de la terrible escena que se desarrolló en el corazón de South Beach el martes.

Dustin Wakefield, 21, is survived by his wife and 1-year-old son. His family gave us permission to use these photos, a day after the tourist was killed in an unprovoked, random shooting on Ocean Dr. The shooter 1st aimed the gun at the child before firing at his father. @wsvn pic.twitter.com/yOcsSOZfOO — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) August 25, 2021

Tamarius Blair Davis, de 22 años, de Norcross, Georgia, supuestamente estaba drogado con hongos psicodélicos cuando abrió fuego contra Dustin Wakefield, de 21 años, a quemarropa y lo mató, y después bailó sobre el cuerpo del hombre que había asesinado, a la vista de espectadores horrorizados que estaban cenando al aire libre en La Cervecería de Barrio. en el famoso Ocean Drive de Miami Beach, el martes por la noche, dijeron testigos y la policía.

REST IN PEACE – Police have identified the man who was shot and killed at random while eating with his family in Miami Beach as 21-year-old Dustin Wakefield. He leaves behind a wife and a 1-year-old son. MORE: https://t.co/8AxJhcovc9 pic.twitter.com/VgX5BO6p5i — WSVN 7 News (@wsvn) August 25, 2021

“Después del tiroteo, estaba bailando encima del tipo”, dijo a CBS Miami un testigo que no quiso ser identificado.

Dustin Wakefield, de Castlerock, Colorado, intentó proteger a su hijo de 1 año cuando le dispararon varias veces, dijo su familia al Miami Herald. “Este tipo entró con un arma en la mano y dijo: ‘Es hora de morir’. Apuntó con el arma a su hijo y Dustin le dijo: ‘Él es solo un niño'”, dijo su tío, Mike Wakefield, al periódico.

“Dustin se paró entre el pistolero y el bebé y este le disparó. Le disparó varias veces en el suelo “.

El video obtenido por WSVN muestra al presunto tirador bailando mientras se escuchan gritos desde el interior del restaurante. Un testigo le dijo a la estación que le habían dicho que el pistolero trastornado parecía estar sonriendo y riendo durante el perturbador ataque.

Chilling: This shows an armed man dancing just after the murder victim was shot at La Ceveceria restaurant on Ocean Dr. @wsvn pic.twitter.com/w4fuEMr46F — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) August 25, 2021

Más tarde, el pistolero Tamarius Davis le dijo a la policía que tomó hongos, “lo que lo hizo sentir empoderado”, según FOX 7, que cita el informe de arresto.

Yesterday’s killing of a tourist father was unprovoked, according to a @MiamiBeachPD arrest form. “THE DEFENDANT STATED HE

WAS HIGH ON MUSHROOMS WHICH MADE HIM FEEL EMPOWERED…SAYING HE RANDOMLY CHOSE TWO MEN TO

SHOOT AT. THE DEFENDANT WAS CHARGED..” @wsvn pic.twitter.com/LXYRnD322N — Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) August 25, 2021

Los disparos también alcanzaron a otro cliente, que sufrió heridas que no pusieron en peligro su vida, dijo la policía. Davis confesó que había realizado ambos ataques a tiros, dijo la policía.

Las autoridades no han revelado la identidad de la segunda víctima.

La policía respondió a las llamadas al 911 sobre el tirador y encontró a Tamarius Davis tratando de abrir una puerta cerrada mientras sostenía un arma de fuego, informó CBS Miami.