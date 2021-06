Autoridades de Texas arrestan a un sospechoso por el tiroteo masivo en Austin que dejó 14 lesionados

Las autoridades arrestaron a una persona en relación con el tiroteo masivo durante la noche en el centro de Austin, Texas, que dejó 14 personas heridas, dijo la oficina del alcalde Steve Adler.

Dos de las personas heridas estaban en estado crítico, dijo el jefe de policía interino de Austin, Joseph Chacon, en una conferencia de prensa el sábado, reportó CNN.

Durante la rueda de prensa del sábado, Chacón dijo que las autoridades habían identificado a dos sospechosos varones responsables del tiroteo y agregó que parecía que se trataba de un incidente aislado entre ellos dos.

El Departamento de Policía de Austin informó en un comunicado que hay un sospechoso detenido y el segundo sospechoso sigue prófugo y agradeció a U.S. Marshals Lone Star Fugitive Task Force por ayudar con el arresto de este sospechoso.

NEW VIDEO: Witness video shows chaos unfolding on Sixth Street after last night’s mass shooting in #Austin.

“It seemed as if everybody around was in a state of disbelief and shock not knowing how to emotionally react or respond to what was happening,” Noah Ramirez tells @KVUE. pic.twitter.com/bMdkOpys3f — Bryce Newberry (@Bryce_Newberry) June 12, 2021

Casi todos los heridos eran “transeúntes inocentes”, agregó el jefe de policía.

La policía de Austin recibió su primera llamada al 911 poco antes de la 1:30 a.m., seguida de varias llamadas más de disparos, dijo Chacón. Cuando sonaron los disparos, los agentes pudieron responder de inmediato.

“Estaban allí en cuestión de segundos”, dijo el jefe. “Identificaron rápidamente a varias víctimas de disparos que estaban en peligro. Comenzaron las medidas inmediatas para salvarles la vida”.

AUSTIN MASS SHOOTING: In this new video, APD officers can be seen carrying a victim away from the scene after the 6th Street shooting that sent at least 13 to the hospital | STORY: https://t.co/rrQcFtdyIh pic.twitter.com/X1fTcxPWUz — KXAN News (@KXAN_News) June 12, 2021

Él acredita su rápida acción, en parte, por la falta de víctimas mortales en el tiroteo.

El arresto se produjo después de que el distrito de entretenimiento de Sixth Street de Austin, que estaba lleno de personas que reanudan la vida después de la pandemia, se convirtió en un escenario del caos y el derramamiento de sangre durante la madrugada del sábado, cuando 14 personas resultaron heridas en un tiroteo masivo, reportó Austin American-Statesman.

Un repunte en la violencia armada

Chacón dijo que los investigadores están revisando imágenes de video de múltiples fuentes el sábado, incluido el sistema de cámaras de videovigilancia de la ciudad, para determinar qué sucedió.

“Los oficiales tienen sus cámaras corporales, tenemos el sistema de cámaras HALO de seguridad pública que hemos tenido durante varios años, que capturó partes de este incidente”, dijo Chacón. “Y, por supuesto, las propias empresas locales tienen imágenes de seguridad que estamos revisando en busca de pruebas”.

El alcalde Adler comentó sobre el tiroteo en el centro de la ciudad en una serie de tuits.

“El repunte de la violencia armada a nivel local es parte de un inquietante aumento de la violencia armada en todo el país a medida que salimos de la pandemia”, dijo.

“La APD y el Ayuntamiento han iniciado múltiples esfuerzos de prevención de la violencia en respuesta, pero esta crisis requiere una respuesta más amplia y coordinada de todos los niveles de gobierno. Una cosa está clara: un mayor acceso a las armas de fuego no equivale a una mayor seguridad pública”.

We are now focused on catching the suspect. We urge you to please call 911 or the APD tip line if you think you have relevant information. The uptick in gun violence locally is part of a disturbing rise in gun violence across the country as we exit the pandemic. — Mayor Adler | Get vaccinated! (@MayorAdler) June 12, 2021

Las autoridades solicitaron la ayuda de cualquier persona que pueda brindarle a la policía más informaciónón sobre el tiroteo: