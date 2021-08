Sospechoso de dispararle a alguacil muere en tiroteo con la policía en San Bernardino

El sospechoso de dispararle el martes a un alguacil del condado de San Bernardino, murió la tarde de este miércoles en un tiroteo en el que dos policías resultaron heridos en la localidad de Highland, informaron las autoridades.

El ataque del miércoles sucedió aproximadamente a las 3.38 p.m. cuando los elementos de seguridad identificaron al sospechoso del tiroteo del martes contra un alguacil, informó el teniente de la policía de San Bernardino, Michele Mahan.

Cuando los agentes intentaban arrestar al presunto culpable, quien estaba a bordo de un vehículo, el sospechoso desdendió del auto y abrió fuego contra los policías, pero fue lesionado cuando los oficiales respondieron al ataque.

El tiroteo ocurrió cerca de Rosemary Drive y Victoria Avenue, en Highland.

#California

“Two police officers were shot in Highland Wednesday afternoon, a day after a San Bernardino Sheriff’s Department deputy was wounded by gunfire during a pursuit, police said.”

https://t.co/OZiQPcznKx

— Shane B. Murphy (@shanermurph) August 19, 2021