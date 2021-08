Ayudante de alguacil es herido por disparos de bala en San Bernardino

Un ayudante de alguacil del condado de San Bernardino resultó lesionado tras recibir una ráfaga de disparos cuando perseguía a un auto sospechoso la tarde de este martes.

El incidente ocurrió a las 4:15 p.m. en el área de Bobbett Drive y Olive Street.

Un video de seguridad muestra el vehículo del ayudante de alguacil persiguiendo a un auto sospechoso color blanco. Cuando el oficial lo sigue al doblar la esquina se escuchan más de 30 disparos.

El ayudante de alguacil envió un mensaje de radio diciendo que le estaban disparando, lo que movilizó a distintas unidades policiacas para asistirlo.

Se observa al oficial herido cuando se protegía del tiroteo detrás de su patrulla mientras esperaba la llegada de sus compañeros.

Posteriormente, el elemento fue trasladado a un hospital cercano para que recibiera atención médica.

El video forma parte de la investigación por parte del Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino.

La unidad del ayudante de alguacil presentó severos daños debido al tiroteo, con el capó delantero y el parabrisas destruidos y quemados.

Se informó la localización de un auto BMW color blanco que posiblemente era el que perseguía el ayudante de alguacil y desde el cual le dispararon.

Las autoridades dijeron que el presunto atacante es un hombre de 20 años, aproximadamente, y quien todavía sigue prófugo.

La policía de San Bernardino confirmó más tarde que ubicaron el automóvil que presuntamente estuvo involucrado en el tiroteo, pero se limitaron a decir que fue encontrado en un complejo de departamentos en Date Street.

UPDATE: Authorities have located the BMW that they believe a suspect was driving when he was involved in an ambush shooting of a San Bernardino County Sheriff's deputy. The car was found at an apartment complex. The gunman remains at large, however. https://t.co/Urpdq0c5j3 pic.twitter.com/35svcjICn0

Por la noche, cerca de una docena de elementos policiacos realizaron un cateo a uno de los departamentos del lugar.

El alguacil del condado de San Bernardino, Shannon Dicus, ofreció una rueda de prensa y dijo que los investigadores todavía tienen que revisar por qué se originó el incendio en la unidad del oficial agredido.

Dicus mencionó que visitó al oficial lesionado, quien presentaba heridas superficiales en el rostro y en el brazo. Aseguró que el elemento se encontraba en estado alerta y coherente.

En las redes sociales, Dicus publicó que el oficial lesionado se encontraba estable y con buen ánimo.

We are glad to report that our deputy is currently in stable condition and in good spirits. Thank you for the outpouring of prayers and support for our deputy, his family, and our Department. https://t.co/RExirKXeEa

— Shannon Dicus (@SheriffDicus) August 18, 2021