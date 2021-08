Alejandro Chabán comienza gira ‘Vive Saludable’ en Los Angeles, y confiesa que quiere ser papá

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alejandro Chabán comienza, este sábado 28 de agosto, su nueva gira: ‘Vive Saludable’ en Los Angeles, con su intención de transformar y dar oportunidades de trabajo bajo su ya imperio Yes You Can.

Un día antes de este gran evento, absolutamente gratuito, donde se darán charlas de motivación, nutrición, y bailarán junto a Chabán, el actor y empresario nos da una entrevista exclusiva y confiesa que quiere ser papá: “¡Estoy loco por tener mis dos hijos!”.

-¿Qué es ‘Vida Saludable’?

Alejandro Chabán: Es una conferencia de motivación, nutrición y liderazgo para toda la comunidad latina donde, en familia, vamos a poder aprender herramientas para mejorar la calidad de nuestras vidas, transformar nuestros obstáculos en oportunidades… Es totalmente gratis para convivir, para realmente apapacharnos, y tenemos todas las medidas de seguridad para protegerte por todo lo del Covid-19.

-¿Qué va a encontrar quien vaya a la charla?

Alejandro Chabán: Un desayuno totalmente gratis, vamos a tener grupos de movimiento para bailar juntos, vamos a aprender, vamos a tener diferentes charlas motivacionales y educacionales sobre nutrición, salud emocional, movimiento y, obviamente, todo el movimiento que consiste en mejorar nuestra calidad de vida.

-¿Cómo cambio tu vida cuando descubriste que podías ser saludable?

Alejandro Chabán: Cambio de una manera drástica porque me di cuenta que el poder de estar saludable lo tengo yo todos los días… Cada ves que me levanto en la mañana tengo la posibilidad de escoger que comer, hacer 10 o 15 minutos de ejercicios, de movimiento, cosa de que pueda mantener mi cuerpo activo y mi vida sana… Descubrí que el poder de estar sano lo tengo yo en todo momento en mis manos, y que se trata de aprender qué comer, cuándo comer, y cómo comer, y de esta manera poder tener los pilares fundamentales para cambiar nuestra vida.

-Ser un ícono del cambio de vida, además de ser un cúmulo de metas y sueños cumplidos, ¿es una presión de no poder equivocarte?

Alejandro Chabán: Sí, la verdad que sí, es una presión cuando estoy comiendo en restaurantes y todo el mundo, desde mis compañeros, meseros, gente en la cocina siempre me está viendo: “¿qué estás comiendo Chaban?, ¿estás comiendo pan?, ¿estás pidiendo jugo con azúcar, sin azúcar?”… He aprendido a ser honesto y ser real y decir, pues sí, yo como chilaquiles, y por cierto le echo bastante queso, me tomo un agua de Jamaica riquísima, me tomo un café de olla, y mi vida es un balance… Trato de ser bien transparente con la gente para que vea que esto es un estilo de vida, y no hay que tener restricciones.

-A tantos años de formar el imperio ‘Yes You Can’, ¿qué te permites y qué no?

Alejandro Chabán: Me permito equivocarme, aprender de esas equivocaciones, me permito caerme y decir “Wao, me equivoque”, y tengo a todo este equipo maravilloso que me ayuda a tomar mejores decisiones.

-¿Cuál es el producto que aún sueñas con sacar?

Alejandro Chabán: Acabo de cumplir el sueño porque a partir de ayer estamos en Yes Yoy Can México, y eso es un sueño para mí que tuve y que lo acabo de cumplir. Así que toda la gente en México ya puede comenzar a transformar su vida.

-¿Qué opinas del Fasting o ayuno intermitente que esta tan de moda ahora?

Alejandro Chabán: Yo creo que es una manera, como todo en la vida hay diferentes maneras de alcanzar una meta. Hay personas a las que le funciona, mi opinión es que yo lo probé y después de varios días me dio un efecto rebote porque, obviamente, después de no comer por una buena cantidad de horas, esto puede pasar y esa fue mi experiencia… Es algo que no podría llevar como método toda la vida, creo que a aquellos que le funciona pues maravilloso, pero a mí sinceramente me funciona comer 5 veces al día pequeñas porciones, tener mi rutina de movimientos y, obviamente, suplementos naturales y nutricionales.

-¿Qué es Yes You Can para Ale niño y que será para el Alejandro de dentro de 40 años?

Alejandro Chabán: Es la conquista de mis propios sueños, y el poder vencer mis propios miedos… Creo que Ale niño ve Yes You Can y dice: “lo lograste, y lo logramos juntos”, porque sin el Ale niño no existiera Yes You Can. De alguna manera es la forma de poder, nosotros, llevar el mensaje de todo lo que ese niño sufrió, y convertirlo en sonrisas para otras personas.

Para Alejandro dentro de cuarenta años, para ese entonces tendré 80 años, voy a ver Yes You Can como la huella que dejé en este universo, la huella que dejé para ayudar a otras personas a mejorar su calidad de vida física y económica.

¿Cuál es tu próximo proyecto?

Alejandro Chabán: Es continuar creciendo la familia, creciendo Yes You Can, tener hijos… ¡Estoy loco por tener mis dos hijos!, se van a llamar Alejandrito y Alejandrita, si Dios lo permite.

