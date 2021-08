El huracán Ida llegaría con categoría 4 a Louisiana el domingo, según pronósticos

El huracán Ida, que los meteorólogos esperan que tocará tierra en la costa de Louisiana el domingo por la noche como una potente tormenta de categoría 4, con vientos sostenidos de 140 mph, representa una amenaza significativa para el área metropolitana de Nueva Orleans, según el Servicio Nacional de Meteorología (NWS).

El huracán Ida tenía vientos máximos sostenidos de 80 mph con ráfagas más altas el viernes por la noche al pasar sobre el oeste de Cuba, según el Centro Nacional de Huracanes. Ida podría entregar de 8 a 20 pulgadas de lluvia a las Islas Caimán y el oeste de Cuba, incluida la Isla de la Juventud, según el pronóstico del Centro Nacional de Huracanes (NHC).

This #FullDiskFriday is certainly an active one. The #GOESEast 🛰️ is closely monitoring newly-formed #HurricaneIda near Cuba as well as Tropical Storm #Nora over the Pacific, off the western coast of Mexico.

Se pronostica que el huracán se moverá hacia el Golfo de México el sábado, poniendo en alerta a los estados de la costa del Golfo desde Louisiana hasta Florida, que se preparan para afrontar una feroz destrucción al paso del huracán, debido a la intensidad que puede ganar.

“Se espera que Ida sea un gran huracán extremadamente peligroso cuando llegue a la costa”, señaló el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Las autoridades en Louisiana y en áreas costeras de otros estados ya emitieron órdenes de evacuación obligatorias o voluntarias el viernes, en previsión de daños importantes.

El centro del huracán Ida fue localizado acercándose al oeste de Cuba informó el NHC en su boletín de las 5 p.m. Ida se mueve hacia el noroeste a cerca de 15 mph (24 km/h) con vientos sostenidos de 75 mph y este movimiento general debe continuar hasta que Ida alcance la costa norte del Golfo el domingo.

Hurricane #Ida is approaching western Cuba and forecast to strengthen rapidly. Hurricane and Storm Surge Warnings have been issued for portions of the Gulf Coast. Here are the latest Key Messages. Visit https://t.co/tW4KeFW0gB for details. pic.twitter.com/8oUoRXl1bO

“Lo que puedo decirles es que el huracán Ida se está intensificando rápidamente y la situación está cambiando, al parecer, cada hora”, dijo el gobernador de Louisiana John Bel Edwards en una conferencia de prensa el viernes.

Se espera que el huracán Ida se fortalezca en el Golfo de México antes de que toque tierra en Estados Unidos el domingo por la noche, el mismo día en que se cumple 16 años de que el huracán Katrina tocara tierra en Louisiana.

El gobernador de Louisiana pidió al gobierno federal que declare una emergencia para liberar recursos de recuperación.

Y en Nueva Orleans, la alcaldesa LaToya Cantrell emitió una orden de evacuación obligatoria de todas las áreas de la ciudad que están fuera de su sistema de protección contra inundaciones, así como una alerta de evacuación voluntaria para el resto de la ciudad.

Hay un aviso de huracán vigente para la costa de Louisiana desde Intracoastal City hasta las Desembocadura de Pearl River, incluyendo Lake Pontchartrain, Lake Maurepas, y el área metropolitana de Nueva Orleans.

Si Ida toca tierra en Louisiana, sería el cuarto huracán en hacerlo desde agosto pasado, y sería el tercer huracán importante de Louisiana en ese lapso.

In addition to threats from storm surge and winds, Hurricane #Ida is likely to produce heavy rainfall later Sunday into Monday resulting in considerable coastal and inland flash, urban, small stream, and river flooding.

Prepare now.

Learn how at https://t.co/zlL96UEeHj pic.twitter.com/PbZtaMi8wC

— National Weather Service (@NWS) August 27, 2021