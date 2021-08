Hay “Checo” para rato en la Fórmula 1: el piloto mexicano seguirá en Red Bull hasta 2022

El mexicano Sergio Pérez seguirá la próxima temporada en Red Bull, según informó la escudería austriaca este viernes en el circuito de Spa-Francorchamps, sede del Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno.

‘Checo’, nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco), con dos victorias y doce podios en la Fórmula Uno, afronta su undécima temporada en la categoría reina del automovilismo, la primera con Red Bull, en la que el año próximo seguirá formando pareja con el holandés Max Verstappen.

El mexicano, ganador este año en Azerbaiyán, es quinto en el Mundial, con 104 puntos, 91 menos que el líder, el séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que comanda con ocho unidades de ventaja sobre Verstappen.

Im very happy to announce that I'm continuing with @redbullracing for next year. Now our focus is on winning the championship for the team.

Muy feliz de anunciarles que continúo con el equipo para la próxima temporada, ahora el enfoque es en ganar el Campeonato para Red Bull. pic.twitter.com/uEdy0oGmAp

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) August 27, 2021