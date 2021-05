La familia de “Checo” Pérez sufrió un intento de robo en Guadalajara

En Guadalajara, los familiares de “Checo” Pérez fueron víctimas de un intento de robo de un vehículo. El intento de delito dejó como consecuencia a un guardaespaldas gravemente herido. Todo este hecho se produjo horas previas de que el mexicano saltara a la Pole Position con Red Bull.

La información fue dada a conocer por el medio Racing365. El portal describió que el miembro del personal de seguridad impidió que se perpetrara el asalto. Sin embargo, en medio de la acción, el guardaespaldas sufrió un impacto de bala.

Según los reportes del medio, actualmente se desconoce el estado de salud de la víctima. Sin embargo, la familia del piloto mexicano salió totalmente ilesa del intento de robo.

En esta disciplina han sido constantes los casos de robo a los familiares de los pilotos. Los delincuentes se aprovechan de la ausencia de los mismos para perpetrar sus planes. Algo similar ocurrió con Pierre Gasly, piloto de Alpha Tauri, en el año 2020. El francés fue víctima de un robo en su domicilio, mientras se encontraba en disputando el Gran Premio de España.

“Hay personas que no valen nada, irrespetuosas y despreciables. Alguien entró en mi casa de Normandía y robó relojes BRM que tenían mi nombre grabado, Tag Heuer, joyas, ropa, gafas, cascos de competición”, dijo el piloto luego del asalto.

El piloto mexicano no tuvo una buena clasificación en la Pole Position. Luego de clasificar a la tercera tanda de clasificación, el piloto mexicano finalizó con el noveno mejor tiempo. El registro de “Checo” fue de 1:11.573. Su compañero Max Verstappen finalizó segundo. Los honores se los llevó Ferrari con el mejor crono de Charles Leclerc.

An eighth @pirellisport Pole Position Award for @Charles_Leclerc, and his first at home 😍#MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/VibeTqSdkz

— Formula 1 (@F1) May 22, 2021