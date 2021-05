En Red Bull le exigen resultados a ‘Checo’ Pérez

El Campeonato Mundial de la Fórmula 1 aún es joven. Apenas se han desarrollado cuatro grandes premios, una cifra que no representa ni un cuarto del torneo. Sin embargo, hay escuderías que demandan resultados desde la primera carrera. ‘Checo’ Pérez ha tenido un desempeño regular al mando de su nuevo monoplaza. El piloto mexicano necesita adaptarse a su vehículo, pero la paciencia parece acabarse cada vez más en Red Bull.

After another absorbing race weekend, a reminder of how events in Barcelona have left the Driver Standings 👀🏆

Next up: Monaco 🙂#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/tnk9A77wj1

— Formula 1 (@F1) May 10, 2021