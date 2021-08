Un hombre de Michigan que siempre juega los mismos números ganó un premio de lotería de $18.4 millones

La decisión de un jugador de lotería de jugar repetidamente el mismo conjunto de números dio sus frutos cuando ganó un premio mayor de $18.,41 millones de dólares de la Lotería de Michigan.

El jugador, que permaneció en el anonimato, ganó el gran premio al acertar los seis números del juego de lotería Lotto 47 sorteados el 31 de julio: 03-05-10-20-28-31.

El afortunado jugador compró el billete ganador en el negocio Family E-Z Mart en Prudenville.

A Roscommon County man’s decision to keep playing the same set of numbers paid off when he won an $18.41 million Lotto 47 jackpot! ➡️ https://t.co/oGIob99quJ pic.twitter.com/xKsLUb48p6

— Michigan Lottery (@MILottery) August 25, 2021