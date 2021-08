El huracán Ida tocó tierra por segunda vez en Cuba y continúa rumbo a Estados Unidos

MIAMI – El huracán Ida, que tocó este viernes tierra por segunda vez en Cuba, avanza hacia las aguas cálidas del Golfo de México, donde se transformará rápidamente en un “extremadamente peligroso” huracán de categoría mayor antes de golpear el próximo domingo las costas de Louisiana, en el sur de Estados Unidos.

📡 Cuban radar shows Hurricane #Ida crossing Cuba & showing no signs on weakening. If Ida maintains a good inner core it will intensify quickly as it enters the Gulf.

DON'T UNDERESTIMATE THIS! If you are asked to evacuate, LEAVE or you're putting your life in danger! #LAwx #MSwx pic.twitter.com/THG0qKUEvi

— NWS New Orleans (@NWSNewOrleans) August 27, 2021