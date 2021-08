Omar Chávez desmintió las declaraciones de su padre en las que insinuaba conflictos por celos a “Canelo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

En una entrevista que fue difundida en los últimos días, Julio César Chávez habló muy a fondo de su vida personal. El “Gran Campeón Mexicano” declaró cómo sufrió con sus problemas de adicción y de sus hijos. Además, el “sr. Nocaut” indicó que sus hijos no le hablaban por tener un gesto aprobatorio con Saúl Álvarez. Sin embargo, Omar Chávez salió a desmentir el testimonio de su padre y a relatar la “verdad” detrás del problema familiar.

“Dicen mediáticamente que mi hermano Julio y yo estamos molestos con mi ‘apá’ porque subió al Canelo al ring. No hay que confundirnos, es verdad que no soy fan del Canelo, pero sé reconocer como caballero el deportista que es, y hasta me enorgullece que ponga el nombre de mi país en alto como lo hizo mi padre (…) no estoy molesto con mi apá por subirlo al ring, él puede ser amigo de quien sea”, dijo Omar en unas declaraciones recopiladas por ESPN.

Lo mejor de la noche: Un Julio César demostrado que ya es una leyenda, además de pasar la estafeta al Canelo Álvarez.

La vergüenza, Julio César Chávez JR y Omar Chávez, dejaron en claro que lo suyo no es el box.

Buen espectáculo en el Estadio Jalisco.#Chavez #juliocesarchavez pic.twitter.com/tG48tacski — Iván Ortega (@IvanHortega) June 20, 2021

Ahora bien, Omar se encargó de dar su versión de los hechos. El púgil azteca indicó que su molestia no va por la relación de su padre con el “Canelo”. El hijo de Julio César Chávez explicó que los problemas entre ambos se resumen en temas económicos e incumplimientos de contratos en la última pelea en la que participó (Tributo a los Reyes).

“Si hay molestia con mi ‘apá’ son por otras cosas; dice que no le hablo por lo del Canelo, más bien me da tristeza que no cumplan el contrato que yo firmé por medio de la empresa de mi padre para la pasada exhibición de box. Yo sé que dirán que me ganaron que no sé qué, van a criticar, pero yo hice un trato de prepararme para una pelea en la cual yo trabajé (…) el contrato era subir al ring por una paga“, explicó el azteca.

Ramon Alvarez secures the win against Omar Chavez by unanimous decision after eight spectacular rounds #ChavezSilva (via @FiteTV) Stay tuned: https://t.co/cT5DHBGXuQpic.twitter.com/6EVMp01alY — FIGHTMAG (@fightmag) June 20, 2021

En este sentido, Omar Chávez indicó que todo su problema con su padre se debe a un incumplimiento en el contrato de la última pelea en la que participaron tanto Omar, Chavéz Jr. y “El César del Boxeo”. Finalmente, Omar finalizó cuestionando a las personas que se encargaron de criticarlo a raíz de las declaraciones de Julio César Chávez.

“No se me hace correcto que se me condicione mi ganancia, cuando me dieron una muy, pequeña parte de lo acordado (…) yo a mi ‘apá’ lo quiero mucho, pero mi molestia es por eso, pero, ¿por qué no me preguntan también a mí?“, concluyó.

También te puede interesar:

“La droga me hizo un ser humano despreciable, me convertí en un diablo”: Julio César Chávez contó cómo actuaba por culpa de sus adicciones

“Ha sido muy duro tener que internarlos”: Julio César Chávez lloró al ser preguntado por las adicciones de sus hijos

Óscar de la Hoya se retractó y ahora no quiere pelear contra Canelo: “Fue una estupidez que dije”