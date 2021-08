Óscar de la Hoya se retractó y ahora no quiere pelear contra Canelo: “Fue una estupidez que dije”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Óscar de la Hoya ha estado constantemente en la palestra de los medios de difusión. Además de volver al ring, el “Golden Boy” ha llamado la atención al manifestar constantemente su deseo de subir al cuadrilátero para enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez. Sin embargo, después de meses de insistencia, el púgil nacido en California parece haberse retractado.

“Con ‘Canelo’, no. Creo que esa estupidez que yo dije, fue realmente eso, una estupidez. Yo no quisiera pasar y enfrentarme contra otro mexicano, como lo hice con Julio césar Chávez”, expresó Óscar al momento que le consultaran sobre sus próximas peleas, en unas declaraciones recolectadas por Fino Boxing.

“Duele, eso duele. Estar dividiendo patrias y culturas no me gustó, no quiero vivir eso nuevamente”, explicó De la Hoya al recordar sus dos combate contra el “sr. Nocaut” en 1996 y 1998.

#UnDiaComoHoy hace 2️⃣5️⃣ años, Oscar De La Hoya vencía por KOT4 a Julio César Chávez y le arrebataba así el Mundial 👑 WBC del peso superligero pic.twitter.com/aquT4jtHMi — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) June 8, 2021

Sin embargo, “Golden Boy” reconoció que su intención siempre ha sido competir contra los mejores peleadores. En este sentido, De la Hoya expresó sus consideraciones acerca de su próxima pelea contra Vitor Belfort.

“Sí, me encantaría pelear con los mejores. Yo siempre he estado bien orgulloso de pelear con los mejores y esta pelea va a ser fuerte, pero ni modo. Si me noquean por lo menos va a ser una pelea entretenida”, dijo De la Hoya entre risas.

“Por primera vez me he dado el amor propio. Me puedo ver al espejo y decirle a Óscar de la Hoya ‘lo estás haciendo bien, estoy orgulloso de ti, no te rindas, no te dejes caer’, de eso si estoy orgulloso”, concluyó.

La contienda está lista para que el próximo 11 de septiembre, Óscar de la Hoya se suba al ring en Los Ángeles para enfrentar al brasileño ex campeón de la UFC, Vitor Belfort.

