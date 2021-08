Tesla, la compañía fundada por Elon Musk, busca vender electricidad en Texas con la energía solar de los hogares

Elon Musk está a punto de convertirse en un proveedor de electricidad en Texas y hacer realidad el sueño de convertir a cada hogar en una red de distribución de energía eléctrica.

Musk que ha revolucionado el negocio de los automóviles eléctricos y la industria aeroespacial ha creado una nueva filial llamada Tesla Energy Ventures.

A mediados de agosto la nueva compañía de Musk presentó una solicitud ante la Comisión de Servicios Públicos de Texas para vender electricidad en el mercado minorista, de acuerdo a un reporte del Energy Choise Matters.

Y es que la nueva compañía de Musk está mirando más allá de los vehículos eléctricos, los paneles solares y el almacenamiento de energía. Ahora quiere suministrar electricidad de manera directa a los clientes.

La solicitud fue presentada ante la Comisión de Servicios Públicos de Texas el 16 de agosto y es una petición para convertirse en lo que se llama un “proveedor eléctrico minorista” (REP).

En Texas los proveedores REP suelen comprar electricidad al por mayor a los generadores de energía y venderla a los clientes. Actualmente existen más de 100 REP que compiten en el mercado.

La compañía de nueva creación también presentó de manera separada una solicitud para construir un sistema de almacenamiento de baterías a gran escala de 250 megavatios que estaría localizada cerca de la Megafábrica que Musk tiene en los suburbios de Austin, además de un proyecto de otro sistema de almacenamiento de 100 MW cerca de Houston.

Estos negocios de Tesla no están relacionados con la idea de la compañía de convertirse en un proveedor de electricidad, sin embargo, revelan una nueva estrategia para expandir los negocios de energía de la compañía de Musk.

Relacionado: Jeff Bezos, Bill Gates y Michael Bloomberg se unen para extraer minerales para vehículos eléctricos en Groenlandia

Bajo este modelo Tesla no solo podría ofrecer electricidad a sus clientes, sino que también podría ser un intermediario para que los clientes puedan venderle el exceso de energía generada a través de paneles solares que también produce la compañía.

Powerwall 2 peak & steady power capability is better than advertised.

Now that we have lots of operational data, Tesla can unlock higher capabilities for free via software update next month.

Depending on production date, power increase power may be >50% at 30C ambient temp.

— Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2021