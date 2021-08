Jeff Bezos, Bill Gates y Michael Bloomberg se unen para extraer minerales para vehículos eléctricos en Groenlandia

Un grupo de multimillonarios está financiando un proyecto de exploración en Groenlandia en busca de materias primas que son necesarias para los vehículos eléctricos.

Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg y Ray Dalio están financiando a la empresa de exploración KoBold Metals que junto a la minera Bluejay, con sede en Londres, buscan explorar nuevos yacimientos de níquel, cobre, cobalto y platino en la isla más grande del mundo.

“Estamos encantados de invertir en el emergente sector minero de Groenlandia y de asociarnos con Bluejay y del extraordinario potencial del proyecto Disko”, dijo Kurt House, CEO de KoBold, en un comunicado de prensa.

La empresa KoBold Metals está utilizando inteligencia artificial para decidir dónde comprar terrenos, qué tipo de datos de campo recoger y dónde perforar para encontrar los nuevos yacimientos.

We are excited to announce our new joint venture with Bluejay Mining to look for critical battery minerals in Greenland.https://t.co/UM6tZX5tPR

