Walmart utiliza inteligencia artificial que puede ayudar predecir cuales son los sustitutos de un artículo que se ha agotado

Walmart está utilizando inteligencia artificial (IA) para ayudar a sus clientes y a los compradores personales a gestionar mejor la creciente demanda de alimentos en línea en medio de la pandemia del COVID-19.

Srini Venkatesan, vicepresidente ejecutivo de tecnología global de Walmart, señaló en un blog de la empresa que a medida que los estadounidenses recurren cada vez más a Internet para realizar la compra de productos básicos, las tiendas como Walmart se enfrentan a un “desafío único”.

Las compras en línea, junto al gran volumen de compradores en las tiendas, provocaron que los artículos más populares se agotaron de manera rápida cuando los clientes comenzaron a regresar a las sucursales.

La solución de Walmart fue utilizar la inteligencia artificial para ayudar a los clientes a elegir el mejor sustituto para un artículo que se había agotado en la tienda.

“Para afirmar que un artículo es muy parecido a otro que se había seleccionado de manera previa, es un proceso muy personal”, dijo Venkatesan, ya que existen más de 100 factores para tomar una decisión.

En caso de elegir de manera incorrecta un producto, puede repercutir de manera negativa en la satisfacción del cliente y aumentar el costo ya que los procesos manuales consumen mucho tiempo.

La utilización de la inteligencia artificial permite tomar en cuenta diferentes variables en tiempo real, como el tamaño, la marca, el precio, los datos de los compradores y el inventario actual de las tiendas.

El método se basa en solicitar al cliente su aprobación del artículo que ha sido sustituido que permite al sistema otorgar a los algoritmos aprendizaje para mejorar futuras recomendaciones.

Además, el uso de la IA tiene como objetivo facilitar el trabajo de los asociados de Walmart y la tecnología muestra dónde se encuentra cada artículo en la tienda para reducir el tiempo dedicado a un pedido.

“Nuestro objetivo es no quedarnos nunca sin existencias ni tener sustituciones. Pero, cuando sucede, la tecnología que hemos construido ayuda a garantizar que los clientes obtengan lo mejor”, concluyó.

