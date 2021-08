Sueños que predicen el futuro: cómo somos capaces de crearlos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Existe una posibilidad muy real de que, a través de los sueños, se pueda predecir el futuro. Aunque parezca algo fantástico o aterrador, los expertos creen que cuando dormimos tenemos funciones predictivas.

Si bien hay algo de ciencia detrás de este extraño fenómeno, no significa que los sueños sean un oráculo.

En algún momento todos hemos experimentado un déjà vu, la sensación de vivir algo antes de que suceda, lo que podría asustarnos un poco principalmente cuando son acontecimientos caóticos.

El cerebro es capaz de “adivinar” sucesos, pero lo hace de una forma muy particular. “Es una máquina neurobiológica probabilística muy sofisticada que se basa en lo que sucedió en el pasado y simula futuros posibles”, explicó la neurocientífica y autora de The Oracle of the Night: The History and Science of Dreams, Sidarta Ribeiro, al sitio Mind Body Green.

Para explicarlo con palabras más simples, los sueños predictivos son escenarios potenciales de lo que podría pasar en el futuro, basados en nuestras experiencias del pasado.

Los recuerdos juegan un papel importante en los sueños, nos ayudan a aprender y a prepararnos para el futuro, dice la experta, de manera que algunos de los procesos neurológicos tienen un nivel simbólico que, eventualmente, pueden resultar fieles.

De esta manera, los sueños predictivos solo podrán alertarnos de cosas que podrían sucedernos en un nivel particular, no general. Cuando soñamos con el fin del mundo, un terremoto, tsunami o alguna otra catástrofe, lo más probable es que no sea una predicción, sino resultado de otros factores que nos han afectado.

Para aprovechar el poder probabilístico de los sueños, la experta recomienda prepararse para tener una buena noche de sueño.

Hacer ejercicio, llevar una dieta saludable y evitar en la medida de lo posible el estrés es un buen comienzo.

Otros factores que pueden ayudarte estimular este tipo de sueños es mantener tu habitación ordenada, cómoda, fresca y oscura al dormir, y tener buenos hábitos del sueño como dormir a la misma hora todos los días y evitar comer pesado o beber alcohol pocas horas antes de acostarte.

