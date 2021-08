Edwin Luna muestra cómo fue su primer día cuidando a los hijos de Kimberly Flores

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ahora que Kimberly Flores se encuentra participando en ‘La Casa de los Famosos’, Edwin Luna se ha tenido que encargar de realizar todas las actividades en su casa, sin embargo, en el primer día descubrió que no es tan fácil como parece y terminó por aceptar que ya está extrañando a su esposa.

En el video publicado a través de su perfil oficial de Instagram, el líder de La Trakalosa de Monterrey compartió con sus seguidores algunas actividades que realizó el primer día completamente a cargo de su hija e hijastros y algunas labores de la casa. Su primera tarea fue ir al gimnasio, pero fue ahí cuando comenzó a extrañar a la modelo guatemalteca, pues confesó que no es lo mismo entrenar sin el apoyo que continuamente le brinda.

“Hoy es el primer día en el cual mi esposa ya no está con nosotros en casa, me toca hacer todas las actividades del día. Como me toca complementarme con la parte de mi esposa y la mía, tengo que andar más activo y levantarme más temprano corriendo para todos lados. Espero no estresarme”

Con la primera prueba superada, regresó a su casa para ayudar al pequeño Damián con su clase en línea, al mismo tiempo que desayuna su hija Gianna.

Aquí fue cuando el cantante reconoció la gran labor que realizan las mamás y los padres solteros, quienes tienen que encargarse de varias tareas a la vez.

El intérprete confesó que, aunque por ahora hay alguien que se encarga de preparar el desayuno de su hija Gianna, no sabe qué pasará más adelante cuando le toque a él, pero no solo eso, ya que también le preocupa no saber qué ropa elegir para sus hijos, y sin la opinión de Kim, será muy complicado.

Tras sus primeras horas al cuidado de los hijos de Kimberly Flores, Edwin Luna demostró que puede hacer un buen papel como padre, aunque una vez más fue víctima de las crueles críticas debido a la participación que está teniendo su esposa en el reality de Telemundo, y sus seguidores no han pasado por alto los coqueteos y acercamientos que ha tenido con el actor Roberto Romano.

“Mientras la otra besuqueándose con otro“, “Nadie sabe para quién trabaja“, “Un buen cantante, empañado por una pésima pareja“, “Yo quiero un marido así que me deje tener novio“, “Mientras le ponen cuernos él de niñera de sus hijastros“, escribieron algunos usuarios.

