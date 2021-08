Distrito Escolar de Los Ángeles comenzó este lunes con clínicas de vacunación en escuelas secundarias y preparatorias

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) comenzó desde este lunes con clínicas de vacunación contra el COVID-19 en las escuelas para ofrecer a todos los estudiantes y empleados elegibles a ser inmunizados contra la enfermedad.

La superintendente interina del LAUSD, Megan Reilly, indicó que las unidades móviles de vacunación programarán visitas a todos los campus de escuelas secundarias y preparatorias del distrito para administrar la primera y segunda dosis.

“Las vacunas son un cambio de juego para todos nosotros. Ayudan a reducir las posibilidades de enfermarse considerablemente y morir a causa del virus”, expresó Reilly en un comunicado.

“Podemos proteger y protegemos nuestras comunidades escolares al continuar vacunando a los empleados y a todos los estudiantes elegibles”, agregó la superintendente interina del LAUSD.

Todos los estudiantes mayores de 12 años son elegibles para ser inmunizados contra el COVID-19.

Los alumnos de 12 a 15 años deberán estar acompañados por un adulto cuando sean vacunados, en tanto que los estudiantes de 16 años o mayores podrán asistir con una persona adulta o presentar un formulario de consentimiento firmado.

Mobile #vaccination teams will start heading out to #LAUSD campuses today, specifically middle schools & high schools. Kids 12-15 years old need a parent with them. Students 16 and over need a parent or a signed consent form. #coronavirus. @KNX1070 pic.twitter.com/zdBBwh0uda

— Jon Baird (@KNXBaird) August 30, 2021