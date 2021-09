Pink se mete en un lío al acusar a los padres de una youtuber de 13 años de explotar a su hija

La cantante Pink saltó a la fama a finales de la década de los 90 y principios del 2000, mucho antes de que existieran las redes sociales o los influencers que se han convertido en una versión paralela de las estrellas del pop. Lo que más preocupa a la artista es que este nuevo tipo de celebridades comienzan sus carreras incluso antes de lo que lo hacían sus compañeros de profesión y ella misma.

Esta semana la artista ha expresado su preocupación al respecto vía Twitter, utilizando como ejemplo a una youtuber de 13 años llamada Piper Rockelle tras ver las imágenes que se comparten de ella en las cuentas de Instagram y similares a su nombre que manejan sus padres y que, en su opinión, constituyen un caso claro de explotación. “¿En qué momento vamos a decir todos los demás que no está bien que una niña de 13 años pose en bikini mientras su madre le saca fotos?”, preguntó Pink.

How many kids like Piper Rockelle are being exploited by their parents? And at what point do the rest of us say … “this isn’t okay for a 13 yr old to be posing in a bikini whilst her MOTHER takes the photo?!?!”

