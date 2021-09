Dwayne Johnson “The Rock” da su opinión acerca del policía de Alabama que es idéntico a él

Hace algunos días se dieron a conocer imágenes de Eric Fields, un policía de Alabama con un extraordinario parecido a Dwayne Johnson. Ahora, la estrella de Hollywood ha dado su opinión al respecto.

Scott Stadthagen

Alabama state representative Great guy who has a true concern for safety of the communities he serves. Rep. Stadthagen works with law enforcement to ensure they have the necessary needs to safely and professionally answer the call of public service. pic.twitter.com/ib2MGQAFkH — Eric Fields (@EricFieldsLEO) October 2, 2020

En su cuenta de Twitter, el actor y luchador escribió el mensaje “Oh, m****a! Wow. El chico de la izquierda es mucho más cool. Cuídate hermano, y gracias por tu servicio. Un día beberemos @Teremana y necesito escuchar todas tus “historias de The Rock” porque SÉ que las tienes”. (Teremana es la marca de tequila fundada por Johnson).

Oh shit! Wow.

Guy on the left is way cooler.

Stay safe brother and thank you for your service. One day we’ll drink @Teremana and I need to hear all your “Rock stories” because I KNOW you got ‘em 😂😈👊🏾🥃 #ericfields https://t.co/G38tOr68cW — Dwayne Johnson (@TheRock) August 31, 2021

El oficial Fields tiene 37 años y trabaja en la oficina del sheriff en Morgan County; una foto en Facebook y posteriormente un video en TikTok se hicieron virales, al mostrar su gran parecido con Dwayne Johnson. Hace algunos días Eric dijo: “Me han llamado el hijo de The Rock y Vin Diesel. Es gracioso. Es halagador. Sólo sigo el juego. Realmente no podría ser nadie más que yo. Me alegro de ser parte de la felicidad y risa de alguien”.

