Distritos Escolares de California aseguraron que todavía quedan 30 de sus estudiantes atrapados en Afganistán

Más de 30 estudiantes de California quedan sin poder salir de Afganistán al encontrarse en aquel país desde semanas antes de que los talibanes asumieran el control, indicaron varios distritos escolares del estado donde están inscritos.

Los alumnos viajaron a Afganistán en la primavera o a inicios del verano para reunirse con sus familias y no pudieron salir antes de que se retiraran las fuerzas armadas estadounidenses.

Los estudiantes pertenecen a familias que llegaron a los Estados Unidos desde hace años después de obtener visas especiales de inmigrantes que fueron otorgadas a afganos que habían trabajado para el gobierno o el ejército estadounidenses durante las últimas dos décadas.

Up to 30 #California Students Stuck in #Afghanistan After US Pullout: Officials

“We have not been able to reach many of them in the last few days,”

Students are from:

San Juan Unified School District

Cajon Valley Union School Districthttps://t.co/nBNYVVX5gk pic.twitter.com/5TzKsEw4lW

— CaliVaxChoice (@CaliVaxChoice) September 1, 2021