Más de 20,000 afganos evacuados ya llegaron a Estados Unidos, según el Pentágono

Cerca de 24,000 afganos ya están en Estados Unidos desde que comenzó la evacuación desde el aeropuerto de Kabul tras la toma del país por parte de los talibanes, informó este miércoles el Departamento de Estado.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, no especificó con que tipo de visa contaban pero aseguró en rueda de prensa que la mayoría eran “afganos en riesgo“.

Los evacuados se encuentran ubicados en las bases militares preparadas para su alojamiento en los estados de Virginia, Wisconsin y Texas, entre otros, mientras se formaliza su situación legal en el país.

Este número es, sin embargo, solo una parte del total de 124,000 evacuados entre el 14 y el 31 de agosto por las tropas estadounidenses y de la coalición internacional.

.@USArmy soldiers welcome Afghan evacuees at @FortBlissTexas. Up to 50,000 Afghan evacuees will receive support with transportation, temporary housing, medical screening, and general support during their transition. pic.twitter.com/b31aw9VqcW

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) September 1, 2021