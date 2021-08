Estados Unidos pone fin al conflicto de Afganistán, el más largo de su historia

Estados Unidos puso punto y final a la guerra en Afganistán este 30 de agosto, la más larga de su historia, con el despegue del último avión con personal militar de la ciudad de Kabul, así lo informó Kenneth McKenzie, jefe del Comando Central (CENTCOM) en rueda de prensa virtual. La nación cierra un capítulo de su historia con un final frenético y manchado de sangre que quedará por siempre en la memoria de sus ciudadanos.

“Estoy aquí para anunciar la culminación de nuestra retirada de Afganistán y el fin de la misión para evacuar a ciudadanos estadounidenses, nacionales de terceros países y afganos vulnerables”, dijo el general en una rueda de prensa en el Pentágono.

El último avión C-17 salió de Aeropuerto Internacional Hamid Karzai este lunes un minuto antes de la media noche de Kabul. El aeródromo se había convertido en el último bastión de los Estados Unidos en ese país, luego de más de 20 años de guerra y 2,400 norteamericanos fallecidos en un conflicto que comenzó luego de los atentados del 11-S por Al-Qaeda, liderado por Osama bin Laden.

Este mismo lunes, en horas de la mañana de Afganistán, cinco misiles fueron disparados hacia el aeropuerto de Kabul, pero fueron interceptados por el sistema antimisiles C-RAM, siendo este el último ataque hacia las tropas norteamericanas en 20 años de conflicto.

“No ha sido una misión barata. El costo han sido 2,461 soldados estadounidenses y civiles muertos y más de 20,000 heridos”, remarcó McKenzie.

MacKenzie explicó que desde el pasado 14 de agosto, un día antes de que los talibanes tomaran Kabul, más de 79,000 civiles han sido evacuados en vuelos militares de EE.UU. desde el Hamid Karzai, entre los que hay 6,000 estadounidenses.

“Hay mucha angustia asociada con esta salida. No sacamos a todos los que queríamos evacuar“, dijo McKenzie. “Pero creo que si nos quedáramos otros 10 días, tampoco habríamos sacado a todos los que queríamos”.

Antony Blinken, secretario de Estado, informó además que hay cerca de 100 ciudadanos estadounidenses que aún se encuentran en Afganistán y que se espera sean evacuados pronto.

Por su parte, el presidente Joe Biden publicó una declaración acerca del fin de la ocupación norteamericana en Afganistán. Sin embargo, se espera que mediante una rueda de prensa el martes 31 de agosto, el mandatario se dirija a la nación para justificar la retirada de las tropas de ese país.

The past 17 days have seen our troops execute the largest airlift in US history. They have done it with unmatched courage, professionalism, and resolve. Now, our 20-year military presence in Afghanistan has ended.

— President Biden (@POTUS) August 30, 2021