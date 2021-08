Estados Unidos intercepta cinco misiles que se dirigían al aeropuerto de Kabul

Este lunes 30 de agosto la ciudad de Kabul, capital de Afganistán, fue testigo nuevamente de explosiones en las cercanías del aeropuerto internacional Hamid Karzai, cuando cinco cohetes fueron interceptados por el sistema antimisiles C-RAM norteamericanos. Fuentes aseguraron a Reuters que en un primer reporte no se confirmó ninguna muerte o herido en el lugar, pero que eso puede cambiar en cualquier momento.

Un oficial norteamericano que decidió quedarse en el anonimato, le dijo a la agencia que los misiles fueron disparados temprano en la mañana de Afganistán, pero que el sistema se accionó y logró evitar la detonación en el aeropuerto.

A U.S. official tells Reuters that as many as 5 rockets were fired at Kabul's airport. They were intercepted by a U.S. anti-missile system. No initial reports of U.S. casualties, the official adds.

