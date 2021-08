Joe Biden rindió honores a los 13 soldados asesinados en Afganistán

Este domingo 29 de agosto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, acompañado de su esposa, honraron los féretros de los trece militares que fallecieron el pasado jueves en el atentado en Kabul, Afganistán. La ceremonia se realizó en la base militar de Dover, en Delaware.

Es la primera vez que Biden, desde que es presidente, asiste a lo que los militares llaman una “transferencia solemne”. Su predecesor, Donald Trump también asistió a uno, mientras que Barack Obama estuvo presente en dos ocasiones similares.

En el acto, la pareja presidencial estuvo acompañada del jefe del Pentágono, Lloyd Austin; el secretario de Estado, Antony Blinken; el jefe de Estado Mayor, el general Mark Milley; y otros altos funcionarios militares.

Según EFE, Biden llegó a las 8:00 de la mañana (hora local) a la base militar y no permitió acceso a la prensa, pues los familiares de los 13 fallecidos pidieron que el acto se realizada de forma privada. Los cuerpos llegaron en un avión C-17. Lo primero que hicieron el mandatario y la primera dama fue acceder al interior de la aeronave a través de una rampa, donde, según periodistas que estaban en el lugar, hubo un rezo en el interior.

Seis militares iban portando los restos de los fallecidos, ante los ojos de sus familiares que estaban en el otro lado de la pista. Entre los porteadores se fueron turnando miembros del Ejército de Tierra, marines e integrantes de la Armada.

The 13 service members that we lost were heroes who made the ultimate sacrifice in service of our highest American ideals and while saving the lives of others. Our sacred obligation to the families of these heroes will last forever. pic.twitter.com/lPx4a4ebS7

— President Biden (@POTUS) August 29, 2021