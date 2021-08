Departamento de Defensa desmiente abandono de decenas de perros de servicio en Afganistán

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Ningún perro de servicio fue abandonado por el Ejército estadounidense cuando partieron de Kabul, capital de Afganistán, así lo confirmó este martes John Kirby, secretario de prensa del Departamento de Defensa (DoD, por sus siglas en inglés). Diversas imágenes habían sido compartidas en redes sociales acusando al presidente Joe Biden por el mal manejo de la retirada de las tropas. Los perros actualmente se encuentran bajo cuidado de una familia de refugiados afganos hasta que puedan ser evacuados.

UPDATE: We are securing PPR papers for extract from Afghanistan for the people that can't get on Kabul Airfield & remaining funding. The 51 working dogs are being fed & watered. Thank you for all your generosity through this! Please keep praying!https://t.co/3vaYMb4bWN pic.twitter.com/tvMIHT184K — Veteran Sheepdogs of America (@VetSheepdogsUS) August 30, 2021

“Para corregir informes erróneos, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no dejaron ningún perro en jaulas en el Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, incluidos los perros de trabajo militares reportados. Las fotos que circulaban en línea eran animales bajo el cuidado del Rescate de Animales Pequeños de Kabul, no perros bajo nuestro cuidado”, escribió Kirby.

To correct erroneous reports, the U.S. Military did not leave any dogs in cages at Hamid Karzai International Airport, including the reported military working dogs. Photos circulating online were animals under the care of the Kabul Small Animal Rescue, not dogs under our care. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 31, 2021

Horas después de que el último avión C-17 de los Estados Unidos partió del Aeropuerto Internacional Hamid Karzai, entre los internautas en diversas redes sociales comenzó a circular una imagen de un galpón que presuntamente era de las Fuerzas Armadas en el aeródromo de Kabul, un helicóptero y en frente más de una decena de jaulas en los que iban dentro los caninos. Dicha imagen se volvió viral y comenzaron a criticar a la administración de Biden por haber dejado a los perros abandonados.

We left behind service dogs in Afghanistan at the Kabul Airport. I'm visibly angry about this. pic.twitter.com/XiSAkxz5o2 — JD Sharp (@imjdsharp) August 30, 2021

Incluso, el activista Jack Posoviec, quien se identifica con la derecha estadounidense, dejó entrever que el Gobierno es culpable por su gestión con el conflicto de Afganistán al dejar a los animales dentro de las jaulas. Además, intentó posicionar la etiqueta en Twitter #NoPawsLeftBehind para exhortar al gobierno norteamericano que tomara cartas en el asunto.

Today I am launching the #NoPawsLeftBehind Campaign Post a photo of your dog in solidarity with the service dogs left behind in Afghanistan Use the hashtag Let’s get it trending — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) August 31, 2021

Los caninos sí estuvieron a la orden de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la diferencia es que los de la fotografía están bajo el cuidado del Rescate de Animales Pequeños de Kabul, ya que fueron contratados por el Gobierno para ejercicios militares y que se está recolectando dinero para evacuarlos lo antes posible.

