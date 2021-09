El Tribunal Supremo votó a favor de que la ley restrictiva del aborto de Texas permanezca vigente

El Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a bloquear una ley de Texas que prohíbe la mayoría de los abortos después de seis semanas de embarazo, permitiendo que una medida que entró en vigencia el miércoles permanezca en vigor como la restricción del aborto más estricta en la nación, informó Bloomberg.com.

Con una votación de 5-4, los jueces rechazaron las llamadas de los proveedores de servicios de aborto para suspender la ley mientras avanza la lucha legal contra una ley que ignora los derechos reproductivos de la mujer.

BREAKING: Supreme Court won’t halt Texas law banning most abortions after six weeks of pregnancy. The vote is 5 to 4, with Roberts joining the liberals in dissent.

— Adam Liptak (@adamliptak) September 2, 2021