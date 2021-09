Pandilleros de San Francisco recibirán $300 dólares al mes para disuadirlos de disparar a personas

Con un pago mensual de $300 dólares a pandilleros, la ciudad de San Francisco intentará reducir las tasas de violencia con armas de fuego.

San Francisco lanzará en octubre el programa piloto denominado Dream Keeper Fellowship, que consiste en entregar dinero cada mes a un reducido grupo de pandilleros de alto riesgo que tengan más posibilidades de dispararle a alguien.

Los participantes en el programa piloto podrán percibir hasta $200 dólares adicionales al mes en caso de cumplir otras metas establecidas, como conseguir una entrevista de trabajo, cumplir con la libertad condicional o mantener reuniones frecuentes con un mentor.

Los impulsores del programa aseguraron que esta medida podría salvar vidas y se ahorrará dinero que se tendría que destinar en el encarcelamiento de culpables.

“Sabemos que 500 dólares en San Francisco no es una cantidad significativa de dinero, pero sí es suficiente para que uno hable con la gente y pueda hacer un plan para su vida, entonces eso es enorme”, expresó la directora ejecutiva de la Comisión de Derechos Humanos, Sheryl Davis, impulsora de la propuesta.

“We know $500 in San Francisco is not a significant amount of money,” said Sheryl Davis, proponent of the program & executive director SF-HRC, “But if it’s enough to get you in to talk to folks & be able to make a plan for your life, then that’s huge.”https://t.co/lKFvWqaMcd

— SF Human Rights (@SFHumanRights) August 31, 2021