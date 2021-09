Empleo: McDonald’s y otras cadenas de comida rápida dispuestos a contratar empleados entre 14 o 15 años de edad ante escasez de personal

Durante la pandemia y ahora en la post-pandemia, muchos restaurantes de comida rápida han tenido grandes dificultades para contratar nuevo personal, debido al desinterés de candidatos. Tal es el caso de la cadena de hamburguesas McDonald’s que ha decidido a buscar empleados en un mercado más joven.

Esto no es posible en todos los restaurantes, pero sí en una sucursal de Oregón, en la ciudad de Medford. Por ello exhiben a las afueras de su local una gran pancarta en la que se lee “contratando ahora 14 y 15 años de edad”. Hay que destacar, que en el caso de este McDonald’s la demanda está amparada por las leyes del estado y esto ha logrado que las aplicaciones para empleo hayan aumentado considerablemente.

Para muchos restaurantes de comida rápida, esta falta de personal no tiene precedentes en Estados Unidos, por ello McDonald’s no es el único que recurre a esto, también se han visto pancartas en otros lugares de comida rápida como Burger King y Wendy’s. Otros lugares, en cuyas localidades no está permitido trabajar a menores de 16 años, recurren a ofrecer mejores incentivos y un mejor salario.

the adults not working so they after the kids now lmfaooo pic.twitter.com/4ovp3PsZzW

— trixie tang (@partynextweexnd) May 12, 2021