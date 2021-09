McDonald’s no sabe qué es exactamente la mascota Grimace

Parece que por fin descubrimos qué es exactamente la mascota de color púrpura que siempre acompaña a Ronald McDonald de nombre Grimace.

El enigma parece haber sido revelado gracias a Brian Bates, el gerente de una franquicia de McDonald’s en Windsor, Canadá, dijo durante una entrevista sobre su nombramiento como gerente destacado del año en CBC News que Grimace es en realidad “una papila gustativa”.

“Es una papila gustativa enorme, pero una papila gustativa al fin y al cabo”, dijo Bates, añadiendo que el propósito de Grimace es mostrar que la comida de McDonald’s sabe bien.

Este es uno de los rumores que en ocasiones deben ser desmentidos ya que en 2021 McDonald’s, quien en julio lanzó su nuevo programa de recompensas, escribió en un tuit que “Grimace es la encarnación de una malteada, aunque otros siguen insistiendo en que es una papila”.

En 2014 la compañía parecía que estaba menos segura, pues escribió en su cuenta que: “la tradición dicta que Grimace es la encarnación de una malteada o una papila gustativa”.

.@margo_padilla Great question! #Grimace lore says he is the embodiment of a milkshake or a taste bud. What do you think? #AskAnArchivist

— McDonald's Corporation (@McDonaldsCorp) October 30, 2014