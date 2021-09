Omar Chaparro tuvo que vender su casa en Los Ángeles gracias a la pandemia: “Es carísimo”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

El actor y comediante Omar Chaparro se ha aventurado, como muchos latinos, a probar suerte en Estados Unidos buscando llegar a Hollywood. Sin embargo, la pandemia llegó a afectar los planes del famoso, ya que además de lo emocional, se vio tan afectado económicamente que tuvo que vender su casa para poder sobrellevar la situación.

En entrevista con el programa “De Primera Mano”, el también cantante se mostró transparente y se sinceró sobre varios aspectos de su vida, incluyendo el personal, donde platicó cuáles han sido los obstáculos más duros que ha tenido que superar.

Al hablar sobre ello, Chaparro aseguró que la pandemia ocupa una gran posición en el ranking de momentos difíciles:

“Esta pandemia me puso a prueba, tuve que vender mi casa de Los Ángeles, me regresé a México seis meses, pero me regresé en febrero y rentamos una casa y estamos viviendo ahí, con miras de comprar otra casa, sigo picando piedra”, detalló el protagonista de No Manches, Frida.

Al respecto, el actor de 46 años comentó que debido al aislamiento muchos de los proyectos que tenía programados no solo se “retrasaron”, como pasó con otros actores, para él se cancelaron.

“Me quedé sin chamba, me cancelaron la gira que ya tenía pensada con mariachis, me cancelaron películas y campañas y dije: ‘bueno, qué hago'”, añadió.

Omar Chaparro destacó que vivir en Los Ángeles “es carísimo. La otra vez a mis perros los llevé al veterinario porque tenían unos problemas con los dientes, los lavaron, le quitaron un diente a un perro y ya, 4 mil dólares, ochenta mil pesos, dije: ´oye con eso me compro un caballo en México“.

Pero como lo ha demostrado en otras ocasiones, el histrión elige dar al mal tiempo, buena cara, y preparó un “plan b”. De acuerdo a sus declaraciones, desde el mes de febrero regresó a California junto a su familia para empezar de cero, pero lo hace por todo lo alto ya que decidió retomar su carrera como cantante.

Chaparro volvió a la escena musical con el tema Las locuras mías, argumentando que aún tiene mucha música que ofrecer que a la gente le encantará: “Me refugié en la música y tengo toda la pandemia grabando; hemos hecho 13 temas, experimentando, escuchando y seleccionando cien canciones“.

Te puede interesar: