Autoridades canadienses investigan la muerte de la boxeadora mexicana Jeanette Zacarías

Las autoridades canadienses anunciaron hoy que han iniciado una investigación en la muerte de la boxeadora mexicana Jeanette Zacarías Zapata, de 18 años de edad, quien falleció en la noche del jueves a consecuencia de las lesiones que sufrió el sábado durante un combate.

Geneviève Guilbault, la ministra de Seguridad Pública de la provincia de Quebec, declaró hoy que la Oficina Forense está investigando la muerte de Zacarías Zapata tras el combate celebrado en Montreal el 28 de agosto con la boxeadora quebequesa Marie-Pier Houle.

Such a sad day in combat sports😞 Jeanette Zacarias lost her life by doing what she enjoyed doing. I can’t stress it enough; Boxing is a dangerous sport! I hope that people involved in this amazing sport take additional measures to protect our athletes!Descansa en paz campeona😔 pic.twitter.com/1pZA63vzz7

— Jessie Vargas (@jessievargas_) September 3, 2021