Bombazo: Red Bull podría plantar bandera en la Liga MX

En los últimos días surgió la presunta incursión de Red Bull en el mercado del fútbol mexicano. La noticia de que esta importante marca de bebidas energéticas centre sus apuestas en un club de la Liga MX fue reforzada a través de un tweet de la propia franquicia. Se estima que el club que realizaría este acuerdo sería el Necaxa.

Sin duda alguna, esta compañía está incursionando enormemente en el mundo del fútbol. Su influencia y poder económico es de gran magnitud, al punto de colocar su escudo en los emblemas de distintos equipos a nivel mundial. Los Rayos podrían ser los siguientes, en medio de sus movimientos de inversionistas.

No está de más mencionar que el Necaxa se convertiría en el primer equipo mexicano que entabla relaciones con la famosa empresa de bebidas energéticas. Evidentemente, esto representaría una gran puerta económica para el club, además de establecer vínculos con la red de equipos ligadas a la franquicia.

RED BULL RAYOS? ⚡️🇲🇽

There is a rumor that #RedBull has showed interest in buying Necaxa💰

Los Rayos have denied the rumors ❌#Necaxa #LigaMX #LigaMXeng #LigaBBVAMX pic.twitter.com/fGm50KE41n

— El Tri Online (@eltrionline) March 20, 2021