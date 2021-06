Eva Longoria y Mesut Özil comenzaron a mostrarse como los nuevos inversionistas del Club Necaxa

Lo que había comenzado como rumores, terminó por confirmarse en el conjunto de los “Rayos“. La actriz, Eva Longoria y el futbolista campeón del mundo, Mesut Özil, anunciaron a través de las redes sociales su vinculación oficial con el Necaxa, club de la Liga MX que no atraviesa por un gran momento en la actualidad.

Además de que ambos hicieran oficial su participación dentro de la institución, el futbolista alemán y la actriz estadounidense promocionaron una subasta que corresponde al 1% de las acciones del conjunto mexicano. De igual forma, ambas estrellas reconocieron sus impresiones de formar parte del nuevo proyecto del Necaxa.

So excited to be part of the ownership group of @ClubNecaxa and even more excited for the one-of-a-kind NFT that we are offering!! You can actually own a part of the team with me! 💥 pic.twitter.com/6ynBxGi2JY

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) June 1, 2021