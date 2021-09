Los bomberos alcanzan más control del incendio Caldor y algunos evacuados regresan a casa

El incendio Caldor estaba contenido en un 43% el sábado, y las tripulaciones de bomberos tenían la esperanza de que al mejorar las condiciones del viento y el clima, esto podría ayudar, mientras continúan luchando contra lo que ahora es el decimoquinto incendio forestal más grande de California.

Los equipos de bomberos que luchan contra el enorme incendio forestal Caldor en California y Nevada tuvieron un “día monumental” el viernes, cuando el clima permitió un progreso sustancial para contener el incendio, dijeron las autoridades el sábado por la mañana.

Cientos de evacuados han regresado a sus hogares ya que las órdenes de evacuación en ciertas áreas afectadas se han reducido recientemente a advertencias, según CBS News.

“El incidente sigue luciendo cada vez mejor cada día”, dijo el jefe de operaciones de la zona oeste, Tim Ernst, en una reunión informativa para la comunidad el sábado. “Hablamos de ayer siendo cautelosamente optimistas y seguimos en ese modo”.

Más de 680 casas han sido destruidas y 214,112 acres quemados hasta el sábado en los condados de El Dorado y Amador, pero el popular destino turístico South Lake Tahoe y las estaciones de esquí Heavenly y Kirkwood se han librado hasta ahora de las llamas mientras los bomberos continúan trabajando para proteger el área.

La tasa de crecimiento del incendio de jueves a viernes fue la más pequeña en dos semanas, dijeron las autoridades.

En las últimas 24 horas, el incendio de Caldor creció en solo 800 acres, el aumento diario menor desde que se encendió el incendio el 14 de agosto, dijo el sábado el administrador del Servicio Forestal de EE.UU., Dean Gould. “Eso es bastante impresionante”, agregó.

La calidad del aire en partes de California continúa afectada por el humo de los incendios forestales.

Despite continued onshore flow and pockets of clearing, it looks like the HRRR Near Surface Smoke model is keeping light smoke and haze lingering around the #BayArea and #CentralCoast through Sunday.#CAwx #CAfire #CAsmoke pic.twitter.com/15Pak692UA

— NWS Bay Area (@NWSBayArea) September 4, 2021