El incendio Caldor desplaza a más de 50,000 personas y amenaza a 33,000 edificios cerca de Lake Tahoe

Los bomberos han emitido más órdenes de evacuación, alertas y advertencias alrededor de la cuenca de Lake Tahoe mientras el enorme incendio Caldor continúa arrasando en los condados de El Dorado y Amador en el norte de California, quemando más de 191,000 acres y devastando cientos de hogares y negocios.

El incendio Caldor, que está contenido en un 16%, ha destruido hasta el martes 669 estructuras y dañado otras 40, con 5 personas lesionadas, según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

A medida que el fuego se propaga hacia el área de Lake Tahoe, amenaza con incendiar otras 33,679 casas y negocios en su camino. Más de 3,500 bomberos están trabajando para controlar el incendio, según el reporte del Sistema de Información de Incidentes (Inciweb).

I find this picture iconic and extremely sad – snow guns used to contain massive #Caldorfire at @Sierra_at_Tahoe snow resort. pic.twitter.com/SakwybyCjR

Los bomberos emitieron’ordenes de evacuaciones obligatorias en los condados de El Dorado y Alpine el domingo. A más de 24,000 residentes se les ha dicho que evacuen cerca de la autopista 50, que conecta Sacramento y South Lake Tahoe.

El martes, las órdenes de evacuación se extendieron a los residentes del condado de Douglas, en Nevada.

Los gobernadores de California y Nevada declararon el estado de emergencia el lunes, cuando el rápido incendio Caldor, ahora el decimoséptimo incendio forestal más grande registrado en California, llevó a los funcionarios a decirles a todos en la ciudad de South Lake Tahoe que salieran de allí.

El gobernador Gavin Newsom declaró el estado de emergencia en los condados de Alpine, Amador y Placer, que rodean la región del lago Tahoe, anunció su oficina.

El gobernador de Nevada, Steve Sisolak, también declaró el estado de emergencia el lunes en previsión de que las llamas del incendio Caldor cruzara las fronteras estatales.

Cal Fire estima que la contención total del incendio Caldor será para el 13 de septiembre. La causa del incendio está bajo investigación.

WILDFIRE UPDATE: The raging #CaldorFire continues to threaten communities near #LakeTahoe, seen here last evening from @NOAA's #GOES17🛰️. At last report, the #wildfire had grown to 186,500+ acres and the governors of Calif. and Nev. have declared states of emergency. #CAwx #NVwx pic.twitter.com/K6qqs5KB8b

