El explosivo incendio Caldor creció 24 veces de tamaño y ha obligado a evacuar a más de 25,000 personas

El incendio Caldor que comenzó el sábado en el condado de El Dorado en el norte de California ha crecido 24 veces su tamaño en dos días, lo que ha obligado a evacuar a otros 10,000 residentes, para un total de casi 25,000 personas que han tenido que huir de las llamas.

Impulsado por el viento y las condiciones secas del clima, el fuego que arde en el Bosque Nacional El Dorado, al este de Sacramento, aumentó a 65,474 acres el miércoles y está contenido en un 0%, según el Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

“Lo lamentable es que estos incendios continúan creciendo”, dijo el miércoles el director de Cal Fire, Thom Porter, en una conferencia de prensa. “Pero estamos aumentando los recursos en las comunidades para proteger y reducir el impacto”.

El incendio Caldor arrasó un pueblo de 1,200 habitantes el pasado lunes. Muy pocas casas quedaron en pie en la localidad de Grizzly Flats tras el paso de las llamas, que también quemaron una oficina de correos, una escuela primaria, una iglesia y la mayoría de los postes eléctricos del pueblo. A pesar de la magnitud de los daños materiales, no hubo ninguna víctima mortal.

En respuesta al comportamiento de fuego extremo demostrado por el incendio Caldor y los riesgos para la seguridad pública y de los bomberos, el supervisor forestal Jeff Marsolais ha emitido un cierre forestal de emergencia de todas las tierras, carreteras y senderos del Sistema Forestal Nacional dentro del Bosque Nacional Eldorado hasta el 30 de septiembre.

El gobernador Gavin Newsom declaró el martes el estado de emergencia para el condado de El Dorado debido al incendio, que devastó Grizzly Flats.

Según datos de la oficina del gobernador, hay más de 35,000 personas evacuadas en todo el estado.

En el condado de Lake, California, a unas 160 millas al noroeste de Sacramento, un nuevo incendio forestal destruyó varias casas y un parque de casas móviles, dijeron las autoridades. El incendio Cache ha quemado alrededor de 80 acres y está contenido en un 20%, según Cal Fire.

En la cifra total de evacuados en el estado se incluye a más de 7,000 residentes que han sido evacuados en las últimas horas por la proximidad del incendio Dixie, el segundo fuego más grande de la historia registrado en California.

#DixieFire above the Cresta Dam, Feather River Canyon in Butte, Plumas, Lassen, and Tehama Counties is 678,369 acres and 35% contained.

Unified Command: @CALFIRE_ButteCo, @CALFIRETGU, @CALFIRELMU, @LassenNF and @NatlParkService pic.twitter.com/JwprYD811U

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) August 19, 2021