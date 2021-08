El incendio Dixie lleva un mes ardiendo sin tregua en el norte de California

El incendio Dixie continúa amenazante en los condados de Butte, Plumas, Lassen y Tehama, en el norte del estado, tras cumplir un mes ardiendo, pese al constante esfuerzo de los más de 6,100 bomberos desplegados en la zona.

El registro oficial del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire) sitúa en el pasado 13 de julio el comienzo de este devastador incendio.

Un mes después, el incendio Dixie cubre 537,776 acres y está contenido en un 31 %, según los datos del viernes del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios de California (Cal Fire).

#DixieFire above the Cresta Dam, Feather River Canyon in Butte, Plumas, Lassen, and Tehama Counties is 537,776 acres and 31% contained. Unified Command: @CALFIRE_ButteCo, @CALFIRETGU, @CALFIRELMU, @LassenNF and @NatlParkServicehttps://t.co/pn9qvtji8T pic.twitter.com/RHUULbxr1R

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) August 14, 2021