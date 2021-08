El gigantesco incendio Dixie ha destruido más de 1,000 estructuras y es ahora el más grande en la historia de California

El incendio Dixie, el incendio forestal más grande de California en la historia registrada creció el miércoles 13,244 acres más en el norte del estado y ha destruido más de 1,045 estructuras, de las cuales unas 550 eran viviendas.

El incendio Dixie es también es el mayor incendio activo en el país.

Hasta ahora ha quemado 501,008 acres (casi 800 millas cuadradas) y destruido 1,045 estructuras, según el reporte diario de Cal Fire.

El incendio ha estado ardiendo durante cuatro semanas en los condados de Plumas, Butte, Lassen y Tehama. Hasta el miércoles, el incendio más grande en la historia de California está contenido en un 30%.

En el extremo este del incendio arreció el fuego el martes, extendiéndose a medida que aumentaban los vientos de la tarde que alcanzaron 18 mph, dijeron los bomberos.

Smoke from the Dixie and Bootleg Fires is so bad, it can be seen from space. Satellite images released by NOAA show smoke and heat signatures from the fires across large portions of the U.S. Together, the two wildfires have already burned nearly 1 million acres on the West Coast. pic.twitter.com/Ut0RvxTN9L — NowThis (@nowthisnews) August 11, 2021

Miles de bomberos continúan luchando por controlar las llamas.

Se espera que las tormentas eléctricas “secas” pronosticadas y una ola de calor excesivo hagan que sea aún más difícil combatir al enorme incendio a finales de esta semana, dijo Cal Fire.

🌩️ Isolated thunderstorms could develop near the Sierra crest from I-80 south this afternoon into the early evening hours. Be weather aware as any lightning strikes could have the potential to cause new fire starts. When thunder roars, go indoors! #CAwx pic.twitter.com/4IKjR6zEG8 — NWS Sacramento (@NWSSacramento) August 11, 2021

El incendio de Dixie arrasó la pequeña ciudad de la fiebre del oro, Greenville, la semana pasada, obligando a las personas que viven allí a evacuar.

A pesar de las difíciles condiciones, se sigue avanzando en las líneas primarias, secundarias y de contingencia en las áreas de mayor prioridad, según el reporte diario del Sistema de Información de Incidentes (Inciweb).

El reporte de Inciweb advierte que hay potencial para un gran crecimiento del incendio Dixie en la actualidad.

La actividad de incendios hacia el este ha cruzado la división de la Sierra Nevada y está activa en las laderas orientales de esas montañas. El comportamiento activo del fuego continúa en la zona oeste.

El incendio Dixie es uno de los 11 principales incendios forestales activos en California, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios. Más de 9,700 bomberos y otro personal continúan luchando contra las llamas.

More than 9,700 personnel continue to fight 11 major wildfires/complexes in California. We all have a responsibility to prevent wildfires through proper maintenance and use of campfires, vehicles, outdoor equipment and more. #OneLessSpark #WildfirePrevention pic.twitter.com/cQVaPInoke — CAL FIRE (@CAL_FIRE) August 11, 2021

Más de 12,000 personas están bajo órdenes de evacuación de los 11 grandes incendios, según la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES), que coordina las tareas para ayudar a la comunidades afectadas por estas evacuaciones.

La actualización del apoyo y esfuerzo realizado para ayudar a las comunidades afectadas por #DixieFire , se transmitirá en vivo a través del siguiente enlance. Estarán presentes autoridades Estatales. https://t.co/tZHZRwoBgv pic.twitter.com/U2KHU2m8JM — Cal OES (@Cal_OES) August 11, 2021

Los incendios forestales han quemado más de 917,000 acres en California este año, un aumento del 233% con respecto al mismo período del año pasado, que se convirtió en el peor año de incendios forestales registrado en el estado, según Cal Fire.